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Рахимов: "Лацио" - фаворит матча с "Локомотивом", но сложно предсказать исход игры

Российский тренер Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче Лиги Европы "Локомотив" - "Лацио".
Фото: ТАСС
Рахимов отметил сильные стороны "Лацио" - комбинационный футбол и умение держать высокую линию защиты. При этом, по его словам, "Локомотив" похож на римскую команду по стилю игры. Фаворитом встречи является "Лацио", но предсказать исход поединка сложно, добавил Рахимов.

"Если говорить о стилях команд, то "Лацио" сегодня похож на тот "Наполи", который был у [главного тренера Маурицио] Сарри: та же самая система, такие же принципы игры, очень высокая оборона за линией мяча, достаточно неплохой комбинационный футбол, быстрые переходы при атакующих действиях. Сегодня "Локомотив" старается проповедовать такую же игру, очень быстро атаковать соперника с возможностью прессинговать. Но сложно сказать, как сложится матч, на бумаге фаворитом является "Лацио", - заявил Рахимов.

Отметим, что игра "Локомотив" - "Лацио" пройдет сегодня, 25 ноября, в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.

"Локомотив" набрал два очка и располагается на четвертом месте в турнирной таблице группы E. "Лацио" занимает второе место в таблице, набрав пять баллов. Лидером группы является "Галатасарай", стамбульская команда имеет в активе восемь очков. Третьим идет "Марсель", набравший четыре очка.

Источник: ТАСС


Теги: Рахимов Локомотив Лацио
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