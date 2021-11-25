— У "Спартака" сейчас хорошие шансы пройти в следующий этап Лиги Европы. Надо с таким же настроем выйти на матч с "Легией". Я думаю, что "Спартаку" по силам победить в Варшаве, — рассказал Самедов в интервью "РИА Спорт".
Московский "Спартак" обыграл "Наполи" (2:1) в 5-м туре Лиги Европы, выйдя на промежуточную первую позицию в своей группе. Команда Руя Витории в последнем матче евротурнира сыграет против польской "Легии" в гостях.
В понедельник, 29 ноября, красно-белые в гостях встретятся с "Уфой" в 16-м туре чемпионата России.
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Самедов: у "Спартака" хорошие шансы пройти в следующий этап Лиги Европы
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Самедов оценил шансы команды на выход из группового этапа Лиги Европы.
Фото: РИА Новости