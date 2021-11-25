— Вчера приятно удивился, потому что победа над неаполитанцами — это работа тренера. В матче с "Наполи" я увидел тот "Спартак", который был в начале сезона, — рассказал Шаронов в интервью "РБ Спорт".
"Спартак" обыграл "Наполи" 2:1 в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Красно-белые промежуточно вышли на первое место своей группы, набрав семь очков.
В последнем туре евротурнира команда Руя Витории сыграет против "Легии" в гостях.
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Шаронов: победа над "Наполи" — это работа Витории
Российский специалист Роман Шаронов прокомментировал победу "Спартака" над "Наполи" (2:1).
Фото: РИА Новости