Эта игра состоится в четверг, 9 декабря, в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.
"У "Спартака" хорошие шансы в матче с "Легией", но будет тяжело. В первом туре Лиги Европы "Легия" показала, что может обыгрывать "красно-белых". Конечно, у поляков есть проблемы, раз они идут на 16 месте, но это не скажется на игре в еврокубковом матче", - приводит слова Самедова РБ-Спорт.
В таблице группы C Лиги Европы "Спартак" занимает 2-е место, набрав в 5 матчах 7 очков. "Легия" замыкает этот квартет, имея в своем активе 6 очков. В чемпионате Польши варшавский клуб в 15 матчах набрал 12 очков и делит 15-17-е место в Экстраклассе.
"Спартак" в минувшие выходные победил "Ахмат" (2:1). "Красно-белые" располагаются на 9-й строчке в таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 23 очка.
Самедов: у "Легии" есть проблемы, но они не скажутся на матче со "Спартаком"
Бывший футболист "Спартака" Александр Самедов поделился ожиданиями от матча "красно-белых" против "Легии" в 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
Фото: ФК "Спартак"