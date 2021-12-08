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Дмитрий Комбаров: думаю, "Спартак" выйдет на матч с "Легией" с мыслями, что результат превыше всего

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с "Легией" в Лиге Европы.
Фото: РИА Новости
— Думаю, "Спартак" выйдет с мыслями, что результат превыше всего, что любой пропущенный гол может стать роковой ошибкой. Может быть, где-то будут играть больше от обороны и рассчитывать на быстрые атаки и контратаки, — рассказал Комбаров в беседе с "СЭ".

Матч "Легия" — "Спартак" состоится завтра, 9 декабря. Начало: 20:45 мск. Команда Руя Витории с семью очками занимает в турнирной таблице своего квартета второе место.

Источник: Тедеско станет новым главным тренером "РБ Лейпцига"

Официально: Ларссон не сыграет против "Легии" в Лиге Европы


Теги: Спартак Легия Комбаров Д
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