Напомним, что в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" дома проиграл "Бетису" со счетом 2:3. Семин прокомментировал игру петербуржцев в этой встрече и высказался о шансах команды Сергея Семака в ответном матче.
"Если убрать первые 20 минут, можно сказать, что "Зенит" играл на очень хорошем уровне. И были достаточно большие шансы. Однако в эти 20 минут наделали столько ошибок, что они в итоге повлияли на результат. <...> Как оценю шансы "Зенита" в ответном матче? Наверное, надо постараться исправить эту ситуацию в целом. Тем более, как мне кажется, физически "Зенит" хорошо подготовлен", - сказал Семин.
Отметим, что вторая игра между "Зенитом" и "Бетисом" пройдет на поле испанской команды 24 февраля.
Источник: Матч ТВ
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Семин высказался о шансах "Зенита" в ответном матче с "Бетисом"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о шансах "Зенита" обыграть "Бетис" в ответном матче плей-офф Лиги Европы.
Фото: РИА Новости