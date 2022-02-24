Семшов отметил, что "Зениту" по силам успешно сыграть с "Бетисом" в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
"Способен ли "Зенит" выйти в 1/8 финала? Я думаю, есть все основания так предполагать. Безусловно, игра будет тяжелая. В первом матче петербуржцам не хватило игрового тонуса, который был у "Бетиса", особенно это было заметно в течение первых 20 минут. <...> Мы можем рассчитывать на то, что "Зенит" удачно сыграет с "Бетисом", - сказал Семшов.
Матч "Бетис" - "Зенит" пройдет на поле испанской команды сегодня, 24 февраля. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени. Напомним, что в первом матче этого противостояния "Зенит" на своем поле проиграл "Бетису" со счетом 2:3.
Источник: РБ Спорт
Семшов: мы можем рассчитывать на то, что "Зенит" удачно сыграет с "Бетисом"
Экс-игрок "Зенита" Игорь Семшов заявил, что петербургская команда способна обыграть "Бетис" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: РИА Новости