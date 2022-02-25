"Нет смысла говорить: стыдно или не стыдно. "Зенит" в Лиге Европы вообще играть не должен, а должен играть в Лиге чемпионов. "Зенит" — чемпион, а "Спартак", не являясь чемпионом, ждёт своего соперника дальше", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, "Зенит" на первом этапе плей-офф встретился с испанским "Бетисом". В первой встрече подопечные Сергея Семака уступили дома (2:3), поэтому в ответной игре питерцам требовалась только победа. Но в итоге командам не удалось открыть счет встречи (0:0) и "Зенит" вылетел из турнира.
"Зенит" начинал выступления в Лиге чемпионов. В группе главного еврокубкового турнира сине-бело-голубые заняли третье место, пропустив вперед себя "Ювентус" и "Челси". Обойти удалось шведский "Мальме".
Мостовой: "Зенит" в Лиге Европы вообще играть не должен
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет "Зенита" из стадии 1/16 Лиги Европы.
Фото: "Чемпионат"