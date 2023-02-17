- Сегодня "Байер" играл достойно. Матч шел с переменным успехом. Леверкузен в целом знал, что делать. Я думал, что второй гол "Монако" не будет засчитан. Гости забили трудные мячи. На мой взгляд, голкипер "Байера" Градецки привез два гола, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
"Байер", за который выступают два экс-зенитовца Андрей Лунев и Сердар Азмун проиграл в результативном матче французскому "Монако" (2:3). На 9-й минуте игры финский вратарь леверкузенского коллектива Лукаш Градецки забил автогол. Голкипер упустил мяч из-за под собственного владения и после столкновения с игроком монегасков закатил его в свои ворота. Немецкий клуб смог не только отыграться, но и выйти вперед. После 90 минуты встречи на табло горели 2:2. Но уже в добавленное время защитник "Монако" Аксель Дисаси принес победу команде Филиппа Клемана.
Аршавин – победе "Монако" над "Байером": вратарь немецкой команды Градецки привез два гола
Экс-игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением о победе "Монако" над "Байером" в Лиге Европы.
Фото: ФК "Байер"