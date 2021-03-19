"Не думаю, что нужно искать политических подоплёк и заговоров против российского спорта. В данном случае, конечно, это прежде всего интересы французской лиги и клуба. С точки зрения Головина, мне кажется, он должен был внимательно относиться к тому, хочет ли и может ли он играть за Россию, внимательно читать условия контракта. Может быть, стоит отсидеть пять дней карантина — ничего такого в этом нет.
Головин — один из лучших игроков России. Менеджеры российской сборной, как и менеджеры игрока, должны занять более активную позицию, общаться с клубом и отстаивать интересы нашей страны. Головин должен играть за Россию во всех матчах", - приводит слова депутата Госдумы "Чемпионат".
Напомним, что ранее на официальном сайте "Монако" было опубликовано сообщение, в котором говорится, что клуб не разрешает Головину участвовать в матчах национальной команды, которые проходят за пределами ЕС. Данное решение было принято всеми клубами французской Лиги 1 в связи с коронавирусными ограничениями.
Таким образом, 24-летний россиянин не сможет принять участие в матче сборной против Словении, который запланирован на 27 марта и должен состояться в Сочи. В гостевых играх национальной команды с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта), которые пройдут в пределах ЕС, Головин сыграть сможет.
В Госдуме прокомментировали отказ "Монако" отпускать Головина в сборную России
Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ "Монако" отпускать полузащитника Александра Головина в сборную России.
Фото: сборная России
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