В Госдуме прокомментировали отказ "Монако" отпускать Головина в сборную России

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ "Монако" отпускать полузащитника Александра Головина в сборную России.
Фото: сборная России
"Не думаю, что нужно искать политических подоплёк и заговоров против российского спорта. В данном случае, конечно, это прежде всего интересы французской лиги и клуба. С точки зрения Головина, мне кажется, он должен был внимательно относиться к тому, хочет ли и может ли он играть за Россию, внимательно читать условия контракта. Может быть, стоит отсидеть пять дней карантина — ничего такого в этом нет.

Головин — один из лучших игроков России. Менеджеры российской сборной, как и менеджеры игрока, должны занять более активную позицию, общаться с клубом и отстаивать интересы нашей страны. Головин должен играть за Россию во всех матчах", - приводит слова депутата Госдумы "Чемпионат".

Напомним, что ранее на официальном сайте "Монако" было опубликовано сообщение, в котором говорится, что клуб не разрешает Головину участвовать в матчах национальной команды, которые проходят за пределами ЕС. Данное решение было принято всеми клубами французской Лиги 1 в связи с коронавирусными ограничениями.

Таким образом, 24-летний россиянин не сможет принять участие в матче сборной против Словении, который запланирован на 27 марта и должен состояться в Сочи. В гостевых играх национальной команды с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта), которые пройдут в пределах ЕС, Головин сыграть сможет.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Головин Монако Сборная России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Федотов: все команды испытывают с "Тамбовом" серьезные проблемы 1
Головин - в стартовом составе "Монако" на матч против "Сент-Этьена"
Мирзов - лучший игрок матча "Рубин" - "Химки"
Черчесов: рассчитываем на Мухина как на боевую единицу 1
Слуцкий: очень много вопросов по судейству, в том числе и в матче с "Химками"
Первушин: уход Рыжикова сказался на "Тамбове"
«Химки» рвутся в еврокубки, «Тамбов» подтверждает неутешительный прогноз Сёмина 3
Терехов признан лучшим игроком матча "Сочи" - "Тамбов" 1
Источник: "Ривер Плейт" предлагал "Зениту" за аренду Дриусси 1,5 млн долларов 4
Олич в ЦСКА, Гончаренко в "Краснодаре", Головину не разрешили приезжать в Россию. Главное за 19 марта 1
"Химки" победили "Рубин", продлив беспроигрышную серию в РПЛ до десяти матчей 24
Дубль Заболотного помог "Сочи" разгромить "Тамбов" 4
"С днем рождения, Саша!" "Спартак" поздравил Кокорина с 30-летием 4
Гаджиев: Соболева оцениваю высоко. Думаю, он может быть полезен для сборной России 3 эксклюзив
В Госдуме прокомментировали отказ "Монако" отпускать Головина в сборную России 5
Арбитр Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота "Рубина" в матче с "Химками"
СМИ: Гончаренко является главным кандидатом на пост тренера "Краснодара" со следующего сезона 19
Гаджиев: Семак имеет вполне реальные шансы добиться того, чего не смогли иностранные тренеры "Зенита" 4 эксклюзив
"Спартак": Зобнин и Крал остаются в расположении клуба 5
Гаджиев: заявление Тедеско об уходе могло быть политическим шагом 2 эксклюзив
Проходной соперник для "Крыльев" и важнейший матч в Нижнем. Анонс 31-го тура ФНЛ 2
Заболотный займет место в воротах "Сочи" в матче против "Тамбова" 5
"Рубин" - "Химки". Кварацхелия, Макаров и Глушаков - в стартовых составах команд 1
Головин не получил разрешения от "Монако" на выступление за сборную России в матче против Словении в Сочи 6
"Бавария" - "ПСЖ" - лучше бы опять в финале, "Реал" - "Ливерпуль" - как в финале-2018. Итоги жеребьевок ЛЧ и ЛЕ 1
Источник: Булыкин и Нагорных исключены из состава совета директоров "Локомотива" 1
"Калинин — играющий в футбол гопник". Уткин - о конфликте игрока "Урала" с журналистом "Матч ТВ" 10
Сборная России провела тренировку в Сочи под проливным дождем (видео)
Лунев и Мухин вызваны в сборную России вместо травмированных Джанаева и Зобнина 6
Источник: Кокорин покинул расположение "Фиорентины" и отправился на лечение в Рим 20
Все новости
-