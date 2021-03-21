Источник: Миранчук, Жиров и Кудряшов присоединятся к сборной России на Мальте, маршрут Головина прорабатывается

Футболисты сборной России Алексей Миранчук, Александр Жиров и Федор Кудряшов прибудут в национальную команду прямо к месту проведения первого выездного матча.
Фото: twitter.com
Полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук, центральный защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров и левый защитник турецкого "Антальяспора" Федор Кудряшов прибудут в расположение сборной России непосредственно к месту проведения первого матча, сообщают СМИ.

По данным источника, все три футболиста прибудут на Мальту 22 марта непосредственно из стран, за клубы которых играют. Вопрос по маршруту хавбека "Монако" Александра Головина пока находится в состоянии проработки, но футболист также должен прибыть в расположение сборной 22 марта.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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Теги: Сборная России Миранчук Ал Жиров Кудряшов Головин
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