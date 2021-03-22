Встречу национальной команды с Мальтой 24 марта покажет Первый канал. Отметим, что ранее на время матча была запланирована трансляция соревнований по фигурному катанию.
Также на Первом канале будет показана игра сборной России со Словенией 27 марта. А матч подопечных Станислава Черчесова с командой Словакии будет транслировать "Матч ТВ".
Первый канал покажет матч сборной России против Мальты вместо фигурного катания
Стало известно расписание телетрансляций мартовских матчей сборной России в рамках отбора на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
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