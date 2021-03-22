Первый канал покажет матч сборной России против Мальты вместо фигурного катания

Стало известно расписание телетрансляций мартовских матчей сборной России в рамках отбора на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС
Встречу национальной команды с Мальтой 24 марта покажет Первый канал. Отметим, что ранее на время матча была запланирована трансляция соревнований по фигурному катанию.

Также на Первом канале будет показана игра сборной России со Словенией 27 марта. А матч подопечных Станислава Черчесова с командой Словакии будет транслировать "Матч ТВ".

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Сборная России Сборная Мальты Сборная Словакии Сборная Словении
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Головин может покинуть "Монако" по окончании текущего сезона 2
Первый канал покажет матч сборной России против Мальты вместо фигурного катания 1
Увольнение Гончаренко сделало Карпина самым долгоработающим действующим тренером РПЛ
Бывшая жена Аршавина: Андрей — не абьюзер и не тиран. Он — психопат 3
ЦСКА показал лучшие снимки Гончаренко в армейском клубе
Крал: остался в Москве, чтобы вылечиться и быстро восстановиться 3
Сборная России провела последнюю тренировку перед вылетом на игру с Мальтой (видео)
Интервью защитника сборной России Нойштедтера перед первым матчем команды в 2021 году (видео)
Бистрович прокомментировал уход Гончаренко
Интервью Жемалетдинова перед стартом сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022 (видео)
Орлов: если у Олича получится в ЦСКА, это будет какое-то чудо 4
Интервью Караваева в преддверии матча сборной России с Мальтой (видео)
Фанаты "Торпедо" - об уходе Игнашевича: у тренера, который не уважает наши традиции, не будет будущего в клубе
Карпин: вернусь ли я в "Спартак"? В "Ростове" чувствую себя великолепно 6
Фанаты "Торпедо" добились своего. Они воевали с Игнашевичем со дня его назначения 3
Андрей Федоров - новый главный тренер "Казанки"
Пирло может покинуть пост наставника "Ювентуса" по окончании сезона
Наставник сборной Хорватии Далич прокомментировал возможное назначение Олича в ЦСКА
Онопко: до сих пор не могу ответить на вопрос, почему не продлили контракты со мной и Овчинниковым 1
"Ротор" расторг контракт с защитником Логвиненко
Семин: Игнашевич хорошо работал в "Торпедо" 2
Канчельскис: сборной России надо стараться взять 9 очков в ближайших матчах 6 эксклюзив
Канчельскис - о назначении Олича в ЦСКА: второй тренер и главный тренер - это две разные вещи 1 эксклюзив
Широков: более логично было бы доверить пост главного тренера ЦСКА братьям Березуцким
Бохинен - Гончаренко: спасибо за веру в меня и за возможность играть в ЦСКА
Сборная России отправилась на матч с Мальтой (фото) 1
СМИ: Евсеев, Кононов и Шалимов - в числе кандидатов на пост главного тренера "Торпедо" 7
Датский арбитр Петер Кьесгор рассудит Мальту и Россию 1
Караваев: тренеры подскажут, как правильно сыграть с Мальтой. Думаю, проблем с этим не должно возникнуть 1
Источник: Олич еще не подписал контракт с ЦСКА 1
Все новости
-