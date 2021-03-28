По словам Радимова, Заболотного выпустили, чтобы свести к минимуму навесы у ворот сборной России. Также тренер второй команды "Зенита" рассказал, в чем, по его мнению, Антон сильнее партнера по сборной России, форварда "Спартака" Александра Соболева.
"Тренеры исходили из того, как складывался матч. Заболотный несколько быстрее, чем Соболев. И головой играет помощнее. Соболев тоже хорош в этом компоненте, но Заболотный, на мой взгляд, в этом плане еще лучше. Поэтому, чтобы свести к минимуму навесы у наших ворот или чтобы их вообще не было, Заболотного и выпустили", - сказал Радимов.
Отметим, что накануне сборная России победила словенцев в матче второго тура отборочного раунда ЧМ-2022. Заболотный вышел на поле на 86-й минуте вместо Артема Дзюбы.
В первом туре команда Станислава Черчесова была сильнее Мальты (3:1). Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы H, набрав шесть очков.
30 октября подопечные Черчесова сыграют со Словакией на выезде. Словаки набрали два очка и занимают четвертое место в таблице группы H.
Источник: Матч ТВ
Радимов: Заболотный несколько быстрее, чем Соболев. И головой играет помощнее
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов высказался о выходе форварда "Сочи" и сборной России Антона Заболотного на замену в матче отбора на ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
Фото: РФС
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