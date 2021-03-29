"Могу рассказывать про Дзюбу минут 10". Тренер сборной Словакии - о матче с Россией

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

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