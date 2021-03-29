"Состав на матч с Россией почти известен, у меня есть только один вопрос. Россияне находятся в хорошей физической форме, играют в агрессивный и атакующий футбол. Соперник использует фланговые атаки, выполняет много беговой работы и демонстрирует уверенность в своих силах. Дзюба забил оба мяча словенцам, это отличный форвард. Про него я могу рассказывать минут 10. Важно сдержать капитана сборной России, играть против него — вызов для защитников любой команды", — приводит слова Тарковича "Р-Спорт".
Напомним, что встреча сборных Словакии и России состоится завтра, 30 марта, в Трнаве. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:45 по московскому времени. Игру обслужит испанская бригада арбитров.
Капитан и нападающий российской национальной команды Артем Дзюба в двух стартовых матчах отборочного цикла со сборными Мальты (3:1) и Словении (2:0) отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Сборная России, набрав 6 очков, возглавляет группу Н отбора на ЧМ-2022. Национальная команда Словакии располагается на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 2 зачетных балла.
"Могу рассказывать про Дзюбу минут 10". Тренер сборной Словакии - о матче с Россией
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от матча 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!