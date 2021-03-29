Головин и Ионов тренировались в общей группе сборной России

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал о состоянии здоровья футболистов национальной команды в преддверии матча со Словакией в рамках отбора на ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
"У нас 26 игроков. Все футболисты, прилетевшие в Словакию, занимались в общей группе. Нельзя сказать, что кто-то по состоянию здоровья не примет участие в игре. Это касается и Головина, и Ионова, и остальных ребят, у которых были микротравмы. Рассчитываем абсолютно на всех игроков. А какой состав выберет тренерский штаб, узнаем завтра", — цитирует Владимирова "Матч ТВ".

Напомним, что из-за повреждения Головин был заменен на 49-й минуте встречи со Словенией (2:1). Ионов этот матч пропустил из-за травмы, полученной в игре с Мальтой (3:1).

Встреча сборных Словакии и России состоится завтра, 29 марта, в Трнаве и начнется в 21:45 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада из Испании.

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Теги: Сборная России Сборная Словакии Ионов Головин
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