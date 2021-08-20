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Эдуард Мор оценил шансы Максименко сыграть за сборную России в ближайших матчах

Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о перспективах вратаря "красно-белых" Александра Максименко в сборной России.
Фото: "Спартак"
По мнению Мора, Максименко будет конкурировать с голкипером "Локомотива" Гильерме в борьбе за позицию основного вратаря сборной в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2022.

"Думаю, он будет конкурировать с Гильерме за право быть первым номером. Сомневаюсь, что выйдут Песьяков или Дюпин - все-таки им не хватает опыта игры под большим давлением. А в "Спартаке" под ним проходит любой матч, так что Максименко выглядит предпочтительнее вратарей "Ростова" и "Рубина", - заявил Мор.

Отметим, что в следующем месяце сборная России сыграет в рамках отбора на чемпионат мира с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

Источник: Матч ТВ

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Теги: Спартак Мор Максименко Сборная России
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