"Матч ТВ", Первый канал и ВГТРК договорились о равном показе матчей ЧМ-2022

"Матч ТВ", Первый канал и ВГТРК покажут матчи чемпионата мира-2022 в Катаре.

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"Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году. Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами – "Матч ТВ", Первым каналом и ВГТРК – зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре", - приводит слова Тащина



Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор "Матч ТВ" Александр Тащин."Мы действительно готовимся к масштабному и качественному освещению чемпионата мира в грядущем году. Могу сказать, что на данный момент между тремя телеканалами – "Матч ТВ", Первым каналом и ВГТРК – зафиксированы договоренности, предполагающие паритетное и равноценное деление матчей на чемпионате мира в Катаре", - приводит слова Тащина "РБ Спорт" Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Сборная России занимает второе место в группе H отборочного турнира на ЧМ. В сентябре российские футболисты провели 3 матча, в которых одержали две победы и один раз сыграли вничью. В октябре подопечные Карпина дома сыграют против Словакии (8 октября) и в гостях проведут встречу со Словенией (11 октября). Два заключительных матча отбора Россия проведет в ноябре - 11 ноября в Санкт-Петербурге пройдет игра с Кипром, а 14 ноября в Сплите российские футболисты встретятся с Хорватией..