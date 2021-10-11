"Приятно быть на первом месте. Моя реакция на песню в раздевалке про Валеру? Эмоции радостные, но не от песни, а от победы на выезде. Все там кричали и орали.
Хочу поздравить Никиту Палыча Симоняна с 95-летием. Пусть эта победа будет для него поздравлением", - сказал Карпин.
Сборная России после этого матча имеет в активе 19 очков. Подопечные Карпина единолично возглавляют таблицу группы H, на два очка опережая сборную Хорватию.
В ноябре Россия двумя матчами завершит квалификационный турнир ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" россияне сыграют против Кипра (20:00 мск), а 14 ноября в последнем туре Россия в Сплите проведет встречу с Хорватией.
Источник: Чемпионат
Карпин оценил положение сборной России перед заключительными матчами отбора ЧМ-2022
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал результат матча со Словенией (2:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022.
Фото: РФС