Боярский допустил, что сборная России попадет на чемпионат мира в Катаре. Вместе с тем на мундиале национальная команда не сможет добиться успеха, считает актер.
"Мы вполне можем выйти из группы и поехать в Катар. А вот там вся наша фартовость закончится. Дальше уже не наш уровень. Сейчас еще можно побороться, а в Катаре - до свидания", - сказал Боярский.
Напомним, что накануне сборная России победила Словению со счетом 2:1 и возглавила отборочную группу H. Команда Валерия Карпина набрала 19 очков и опережает идущую второй Хорватию на два очка.
Источник: Sport24
Боярский: сборная России вполне может попасть на чемпионат мира в Катаре. А вот там вся фартовость закончится
Известный актер и певец Михаил Боярский высказался о перспективах сборной России в отборочном раунде ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости