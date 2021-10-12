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Боярский: сборная России вполне может попасть на чемпионат мира в Катаре. А вот там вся фартовость закончится

Известный актер и певец Михаил Боярский высказался о перспективах сборной России в отборочном раунде ЧМ-2022.
Фото: РИА Новости
Боярский допустил, что сборная России попадет на чемпионат мира в Катаре. Вместе с тем на мундиале национальная команда не сможет добиться успеха, считает актер.

"Мы вполне можем выйти из группы и поехать в Катар. А вот там вся наша фартовость закончится. Дальше уже не наш уровень. Сейчас еще можно побороться, а в Катаре - до свидания", - сказал Боярский.

Напомним, что накануне сборная России победила Словению со счетом 2:1 и возглавила отборочную группу H. Команда Валерия Карпина набрала 19 очков и опережает идущую второй Хорватию на два очка.

Источник: Sport24


Теги: Боярский Сборная России
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