Смородская выделила уверенность, с которой игроки сборной России действовали в прошедшем матче. Также она отметила гол Георгия Джикии в падении через себя. Напомним, что этот гол стал победным для сборной России.
"Мне понравился матч, ребята действовали совсем по-другому, были больше в себе уверены, креативили. Я уже не говорю про чудо-голы, которые забили. Джикия исполнил в стиле Месси - это было великолепно! Замечательные комбинации, постепенно начинает что-то складываться", - заявила Смородская.
Отметим, что сборная России, победив Словению, вышла на первое место в группе H (19 очков). От идущей второй Хорватии команду Валерия Карпина отделяют два очка.
Источник: Матч ТВ
Смородская - о голе Джикии в ворота Словении: исполнил в стиле Месси. Это было великолепно!
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала победу сборной России над командой Словении в матче квалификационного раунда ЧМ-2022 (2:1).
Фото: ТАСС