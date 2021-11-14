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Свищев — о словах Тарасовой: практически уверен в том, что она не разбирается в футболе

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на слова тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Фото: ПФК ЦСКА
— Не совсем понятно, почему она позволяет себе такие слова.

Я практически уверен в том, что она не разбирается в футболе и, более того, если ее попросить назвать вратаря нашей сборной, то это будет для нее непосильная задача, — рассказал Свищев в интервью Eurostavka.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова посчитала, что сборной России необязательно выходить на чемпионат мира по футболу 2022 года, потому что там она займет последнее место.

Татьяна Тарасова: для чего выходить на чемпионат мира? Чтобы занять там последнее место?


Теги: Сборная России Свищев
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