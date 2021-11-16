"Сборная России проиграла Хорватии и забила сама себе гол - это символично. Вместо того, чтобы громить соперника - бей в свои, чтобы чужие боялись.
Хорваты выступали на стороне нацистов и уничтожали коммунистов, в том числе и советских. Объяснить футболистам с кем они играли! Нужно было поднять моральный дух российских футболистов, но ничего этого сделано не было", - цитирует Жириновского "СЭ".
Сборная России в воскресенье, 14 ноября, в гостях уступила Хорватии (0:1) в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Российские футболисты финишировали на второй строчке и попали в стыковые матчи, которые состоятся в марте следующего года.
Жеребьевка стыков состоится 26 ноября в Цюрихе (19:00 мск). За 3 путевки на мундиаль в Катар будут бороться 12 команд: 10 обладателей вторых мест по итогам квалификации, а также 2 лучшие команды из рейтинга Лиги наций сезона-2020/21, которые не заняли первые два места в отборочных группах.
"Хорваты уничтожали советских коммунистов". Жириновский резко высказался о поражении сборной России
Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.
Фото: ТАСС