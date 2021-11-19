- Думаю, Артем будет бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата. Возращение в сборную? Ну а какой смысл об этом говорить? Мне кажется, Карпин дал понять, что Дзюбы в сборной не будет. Это решение тренера, которое надо уважать. Жаль, потому что он бы мог помочь в стыках. Мне бы хотелось видеть Артема в национальной команде, - передает слова Валуева Sport24.
В матче 15 тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Нижний Новгород", который завершился крупной победой хозяев поля со счетом 5:1, нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба набрал 4 балла за результативность, оформив хет-трик и отдав результативный пас. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин говорил, что поставил для себя точку в теме Дзюбы в национальной команде после его отказа от вызова на октябрьский сбор.
Валуев: решение Карпина надо уважать. Но Дзюба мог бы помочь в стыках
Депутат Государственной Думы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев высказался о возможном возвращении нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Зенит"