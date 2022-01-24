Одним из основным кандидатом на этот пост по-прежнему является бывший наставник сборной Украины и "Дженоа" Андрей Шевченко.
По данным источника, глава PZPN Цезарий Кулеша пообещал Шевченко, что он не будет уволен с поста главного тренера национальной команды даже в случае неудачи в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Напомним, в полуфинале мини-турнира поляки сыграют со сборной России.
Андрей Шевченко уже согласовал контракт со сборной Польши. Если поляки не выйдут на ЧМ-2022, украинский тренер будет руководить командой в Лиге наций. Отмечается, что Польский футбольный союз готов удовлетворить финансовые запросы Шевченко.
Андрей Шевченко уже работал со сборными. С 2016 по 2021 год он возглавлял национальную команду Украины. Под его руководством украинцы дошли до 1/4 финала Евро-2020. В январе Шевченко был отправлен в отставку с поста наставника "Дженоа".
Источник: Meta-ratings.com.ua
Сборная Польши пообещала Шевченко, что не уволит его даже в случае поражения от России
Польский футбольный союз (PZPN) пообещал объявить имя нового главного тренера сборной Польши 31 января.
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