Гаджиев - о позиции ФИФА по сборной России: не согласен с таким решением. Надо поехать и у всех выигрывать

- У нас уже было такое, когда выступали за команду СНГ. Я категорически не согласен с таким решением, считаю его неправильным. Нашей сборной в этой ситуации надо поехать и у всех выигрывать. Нам всегда рассказывали, что спорт вне политики, что футбол - посол мира. Эти решения говорят о том, что футбол политизированный, - передает слова Гаджиева Metaratings.ru.
27 февраля стало известно о решении ФИФА по ограничениям, устанавливаемых для сборной России в связи со спецоперацией, проводимой РФ на Украине. Наша команда сможет продолжить выступления в матчах под эгидой ФИФА, но без национального флага, гимна и названия страны - например, под вывеской "РФС", и играть домашние встречи только на нейтральных полях. Глава польского футбола Чезари Кулеша выступил с критикой такого решения - по его мнению, оно является слишком мягким. Напомним, что сборные Польши, Швеции и Чехии отказались играть со сборной России в стыковых матчах за право выхода на ЧМ-2022, что грозит им техническими поражениями, если ФИФА оставит команду нашей страны в турнире.
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Фото: ФК "Амкар"