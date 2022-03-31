Источник: Алжир хочет переигровки матча отбора ЧМ-2022 с Камеруном

Федерация футбола Алжира хочет подать запрос на переигровку ответной встречи отбора к чемпионату мира 2022 с Камеруном.

Фото: ФИФА

Матч завершился победой камерунцев в дополнительное время (2:1) – забитыми мячами отметились Эрик Шупо-Мотинг и Карл Токо-Экамби, на которые ответил защитник алжирцев Ахмед Туба.



По информации издания, Алжир отмечает фатальность ошибок арбитра в ходе встречи. Федерация футбола страны составляет запрос и намерена направить его в ФИФА. При этом отмечается, что жеребьевка мирового первенства пройдет 1-го апреля, поэтому удовлетворение протеста Алжира маловероятно.



Ранее с аналогичной жалобой выступил президент Египетской футбольной ассоциации Джамал Аллам. В Египте также хочет переигровки матча с Сенегалом.



Источник: La Gazette du Fennec.