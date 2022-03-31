Напомним, ведущий канала в программе "Есть тема" назвал польскую национальную команду "мерзкими тварями" и пожелал провала на предстоящем чемпионате мира-2022. Отметим, что в студии обсуждались действия фанатов Польши, которые во время матча с командой Швеции скандировали оскорбления в адрес России.
"Я не хочу комментировать высказывания людей, у которых проблемы с психикой", - цитирует Квятковского Metaratings.
29 марта сборная Польши в Хожуве в финальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 обыграла Швецию со счетом 2:0. Поляки вышли на чемпионат мира-2022 в Катаре. Отметим, что в полуфинале мини-турнира Польша должна была в Москве сыграть с Россией, но российскую команду отстранили от международных матчей.
Ведущий "Матч ТВ" Анисимов пожелал сборной Польши провала на ЧМ-2022
В сборной Польши отреагировали на высказывания ведущего "Матч ТВ"
Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский отреагировал на слова ведущего "Матч ТВ" Антона Анисимова.
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