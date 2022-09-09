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Онопко: при выборе соперников для сборной России в РФС советовались с Карпиным

Тренер сборной России Виктор Онопко, рассказал, как Российский футбольный союз (РФС) выбирал соперников на товарищеские матчи.
Фото: РФС
На этой неделе стало известно, что сборная России 24 сентября проведет в Бишкеке матч с командой Киргизии, на ноябрь запланирована гостевая игра с Ираном.

Сегодня Футбольный союз Боснии и Герцеговины сообщил, что национальная команда страны 19 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Россией. РФС подтвердил договоренность о проведении этого матча.

"Рады, что сыграем с хорошим соперником, а перед этим встретимся с Киргизией и Ираном. РФС обо всем практически договорился. Конечно, при выборе соперников в РФС советовались с Валерием Карпиным. Хотя в нынешней ситуации вариантов для товарищеских матчей не так много", - цитирует Онопко РИА Новости.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Национальная команда была исключена из отборочного турнира ЧМ-2022, а также из розыгрыша Лиги наций. Клубы из России отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23.


Онопко Сборная России Карпин
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