Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения этой игры.
Футбольный союз Боснии и Герцеговины сообщил, что национальная команда 19 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с Россией. РФС подтвердил договоренность о проведении этого матча. Позже некоторые действующие игроки боснийской сборной высказались против проведения матча. Идею сыграть с Россией раскритиковал Миралем Пьянич, также против выступил Эдин Джеко.
"В настоящее время мы это не комментируем. Поэтому ничем не можем помочь", - заявили в пресс-службе ФИФА.
Источник: РБ Спорт
ФИФА отказалась комментировать требование УАФ запретить проведение матча Россия - Босния и Герцеговина
Пресс-служба ФИФА отказалась комментировать возможный запрет на проведение товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.
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