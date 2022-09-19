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Кержаков - о матче с Киргизией: сборной России нет смысла ехать, если есть угроза безопасности

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержакова высказался о предстоящем товарищеском матче сборной России с командой Киргизии.
Фото: РФС
Эта игра запланирована на 24 сентября. Она должна пройти в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

"Думаю, решение принималось на самом высоком уровне. Но если существует какая-то угроза безопасности и здоровью, то нет смысла ехать. Думаю, это понимаю не только я один", - цитирует Кержакова Чемпионат.

Национальная команда не проводила международные матчи с ноября прошлого года. На ноябрь этого года намечены еще два товарищеских матча - выездной с Ираном и домашний с Боснией и Герцеговиной. Встреча с боснийцами должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Несколько игроков сборной Боснии выступили против проведения матча с Россией.


Кержаков А Сборная России Сборная Киргизии
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