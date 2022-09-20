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Ярмоленко: все игроки сборной Украины хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко считает, что российский спорт необходимо изолировать от остального мира.
Фото: sport24.ua
– По моему мнению, российский футбол, весь российский спорт, всю страну нужно изолировать от остального мира. Все игроки сборной хотят, чтобы Россию наказали как можно сильнее. Мы выступаем за то, чтобы их изолировали от всего мира. Я буду рад, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных, – сообщил Ярмоленко на пресс-конференции перед матчем Лиги наций.

Сборная Украины сегодня (21 сентября) сыграет со сборной Шотландии, их встреча пройдет в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. Вчера (20 сентября) РФС во всех своих официальных ресурсах объявил о том, что Сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа ЕВРО-2024. Ближайший матч российской национальной команды будет товарищеским и пройдёт 24 сентября в Бишкеке, соперником станет сборная Киргизии.


Сборная России Сборная Украины Ярмоленко
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