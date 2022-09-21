- Карпин забивает нашим вратарям? Он очень здорово бьет - его обводящий удар в дальний угол очень тяжело взять. Но никакого стресса у ребят от этого нет. Вряд ли кто сможет из сборников 9 из 10 попасть так, как Карпин - это советская школа, - цитирует Кафанова Sport24.
53-летний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин в годы игровой карьеры выступал на позициях флангового и атакующего полузащитника за воронежский "Факел", московский "Спартак" и испанские "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". В составе сборной России Карпин провел 72 матча, в которых забил 17 голов и выполнил 9 результативных передач, а также сыграл 1 матч за сборную Советского Союза.
Кафанов: Карпин здорово бьет обводящим в дальний угол, тяжело взять. Советская школа
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал об участии главного тренера команды Валерия Карпина в упражнениях для голкиперов.
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