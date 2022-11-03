По данным источника, подготовку к товарищеским матчам сборная России начнет в полном составе 14 ноября. При этом часть футболистов прибудет на базу в Новогорск на день раньше.
Напомним, что национальная команда под руководством Валерия Карпина соберется для подготовки к товарищеской встрече с Таджикистаном, которая состоится 17 ноября в городе Душанбе. Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. Предыдущая товарищеская игра сборной России состоялась 24 сентября 2022 года, против сборной Киргизии. Тогда команда Карпина обыграла соперников со счетом 2:1 и голами Соболева и Уткина.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": сборная России соберется 14 ноября в подмосковном Новогорске
Сборная России начнет подготовку к товарищескому матчу с командой Таджикистана в полном составе 14 ноября в подмосковном Новогорске.
Фото: Сборная России по футболу