– Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были Бразилия и Франция, но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной, – приводит слова Аршавина "СЭ".
Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, начнется уже на следующей неделе, 20 ноября 2022 года. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Сборная Франции попала в один квартет с австралийцами, датчанами и тунисцами. Французы являются действующими чемпионами мира. В финальном матче 2018 года, проходившем в московских "Лужниках", они обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2. Главными потерями в их составе являются полузащитники Нголо Канте и Поль Погба, выступающие за "Челси" и "Ювентус".
Аршавин: на чемпионате мира буду болеть за Бразилию
Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира в Катаре.
Фото: Global Look Press