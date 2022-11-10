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Аршавин: на чемпионате мира буду болеть за Бразилию

Заместитель генерального директора по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, за какую сборную будет болеть на чемпионате мира в Катаре.
Фото: Global Look Press
– Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были Бразилия и Франция, но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной, – приводит слова Аршавина "СЭ".

Чемпионат мира по футболу, проходящий в Катаре, начнется уже на следующей неделе, 20 ноября 2022 года. Сборная Бразилии сыграет в одной группе с национальными командами Сербии, Швейцарии и Камеруна. Сборная Франции попала в один квартет с австралийцами, датчанами и тунисцами. Французы являются действующими чемпионами мира. В финальном матче 2018 года, проходившем в московских "Лужниках", они обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2. Главными потерями в их составе являются полузащитники Нголо Канте и Поль Погба, выступающие за "Челси" и "Ювентус".


Аршавин Чемпионат Мира Сборная Бразилии
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