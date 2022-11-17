- Ну да, у сборной Армении нет никаких санкций, она играет в международных турнирах. Но Карпин остался с нами, не бросил нас. У меня не было какой-то информации или инсайда, просто был уверен в нём. Мне кажется, с его стороны было бы некрасиво во всей этой ситуации сказать: "Спасибо, парни, но я перехожу". Лично я бы такого не понял. И он так и не сделал, еще раз показав всем, кто он есть на самом деле, - передает слова Баринова Matchtv.ru.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что на него выходили представители Федерации футбола Армении с предложением возглавить сборную этой страны, однако получили от 53-летнего специалиста отказ. Помимо национальной команды России, Карпин возглавляет также "Ростов", за который выступает полузащитник сборной Армении Хорен Байрамян. 5 ноября стало известно, что тренер продлил истекавший в декабре контракт с Российским футбольным союзом до августа 2024 года.
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Баринов: я бы не понял, если бы Карпин ушел в сборную Армении. Он показал всем, кто он есть на самом деле
Опорный полузащитник сборной России Дмитрий Баринов прокомментировал информацию о том, что наставник национальной команды Валерий Карпин мог возглавить сборную Армении.
Фото: РФС