"Это большой матч, Сербия будет играть и за Россию, надеюсь, мы сможем победить. Вы сами видели, что в последние дни сотворила Саудовская Аравия в матче против Аргентины… Главное — победить, ставлю на 2:1 в нашу пользу", — цитирует агента "РБ Спорт".
Сборная Сербии сыграет против Бразилии сегодня в рамках первого тура групповой стадии ЧМ-2022. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Розыгрыш мировое первенство, который на этот раз проходит в Катаре, начался 20 ноября с матча между Катаром и Эквадором. Встреча завершилась победой эквадорцев со счетом 2:0.
Сербский агент: наша сборная будет играть и за Россию. В матче с Бразилией ставлю на 2:1 в нашу пользу
Футбольный агент из Сербии Александр Важич высказался о предстоящем матче сербов со сборной Бразилии на чемпионате мира 2022 в Катаре.
Фото: Сборная Сербии по футболу