Лещук: трачу время впустую – смотрю ЧМ-2022. Это интересный турнир, но не настолько, чтобы смотреть матчи целиком

Вратарь московского "Динамо
" Игорь Лещук заявил, что чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре не вызывает у него большого интереса.
– Трачу время впустую, смотрю мундиаль. На самом деле просто включаю матчи на фоне и занимаюсь своими делать. Могу глянуть интересные игры, но еще ни разу не посмотрел все 90 минут какого-то матча. Это интересный турнир, но не настолько, чтобы смотреть матчи целиком, – приводит слова Лещука "РБ Спорт"
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Напомним, что в 2022 году чемпионат мира проходит на территории Катара, в крайне непривычное время – не летом, а с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Сегодня на мировом первенстве стартует финальный (третий) тур группового этапа. Между собой сыграют представители групп A и B. Матчи внутри групп пройдут синхронно. В 18:00 по московскому времени между собой встретятся Эквадор с Сенегалом и Нидерланды с Катаром, а в 22:00 состоятся матчи Иран – США и Уэльс – Англия. К началу третьего тура три сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф: Бразилия, Франция и Португалия.