Ловрен: мне жаль, что России нет на ЧМ в Катаре

Защитник "Зенита
" и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался об отсутствии национальной команды России на чемпионате мира в Катаре.
– Конечно, мне жаль, что моих партнеров россиян нет на чемпионате мира. Я всегда говорил, что спорт и политика не должны быть вместе. Сборная России
– это большая команда. Жаль, что ребята не в Катаре на ЧМ, – цитирует Ловрена "Чемпионат"
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Напомним, что по политическим соображениям сборная России на неопределенное время отстранена от всех официальных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА и может проводить только товарищеские матчи. В сентябре российская сборная встречалась со сборной Киргизии, в ноябре с Таджикистаном и Узбекистаном. Деян Ловрен в составе сборной Хорватии участвует в чемпионате мира по футболу в Катаре, оказавшись в одной группе с национальными командами Бельгии, Марокко и Канады. Последние уже вылетели из турнира, Марокко занимает первое место в группе, а хорваты будут биться за выход из группы в очном матче с бельгийцами. Эта встреча состоится завтра, 1 декабря, в 18:00 по московскому времени.