Дзюба: Алиссон буфетчик знатный, нереальный ландыш – очень плохой на пенальти. Ливакович сильнее

Форвард Артем Дзюба
поделился мнением об игре сборной Бразилии Алиссона в серии пенальти в матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Хорватии.
"Алиссон очень плохой на пенальти. Ливакович слабее в целом, но на пенальти сильнее намного. Два по центру, Алиссон буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять", - цитирует Дзюбу Sport24
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Бразильцы вылетели с чемпионата мира в Катаре на стадии 1/4 финала – "пентакампеоны" не выявили победителя в матче с хорватами по итогам основного времени, в овертайме обменялись забитыми мячами, после чего уступили в серии пенальти.
Сборная Хорватии на втором ЧМ подряд доходит минимум до полуфинала турнира – на мировом первенстве в России "шашечные" добрались до финальной встречи и оказались слабее Франции.