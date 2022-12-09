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Дзюба: Алиссон буфетчик знатный, нереальный ландыш – очень плохой на пенальти. Ливакович сильнее

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Форвард Артем Дзюба поделился мнением об игре сборной Бразилии Алиссона в серии пенальти в матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Хорватии.
Фото: ФК "Зенит"
"Алиссон очень плохой на пенальти. Ливакович слабее в целом, но на пенальти сильнее намного. Два по центру, Алиссон буфетчик знатный, нереальный ландыш. Из пяти ты обязан хотя бы один взять", - цитирует Дзюбу Sport24.

Бразильцы вылетели с чемпионата мира в Катаре на стадии 1/4 финала – "пентакампеоны" не выявили победителя в матче с хорватами по итогам основного времени, в овертайме обменялись забитыми мячами, после чего уступили в серии пенальти.

Сборная Хорватии на втором ЧМ подряд доходит минимум до полуфинала турнира – на мировом первенстве в России "шашечные" добрались до финальной встречи и оказались слабее Франции.


Дзюба Сборная Бразилии Алиссон Сборная Хорватии
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