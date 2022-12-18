Хорватский журналист – о Хакими: у нас тоже забрали пенальти, но мы не оскорбляем президента ФИФА

Хорватский журналист 24Sata Томислав Габелич высказался об инциденте с конфликтом между защитником сборной Марокко Ашрафом Хакими и президентом ФИФА Джанни Инфантино.
"Раз он так кричит о справедливости, то в ворота Марокко тоже должны были ставить стопроцентный пенальти за фол на Гвардиоле. Получается, теперь мы можем злиться на то, что у нас забрали гол. Но мы почему-то не оскорбляем президента ФИФА. Хакими, что ты на это скажешь?" — цитирует журналиста Sport24
.
Сборная Хорватии днем ранее встретилась с командой Марокко в матче за третье место на чемпионате мира 2022. Игра завершилась победой хорватов со счетом 2:1. Позднее сообщалось, что марокканцы в подтрибунном помещении после окончания матча критиковали судейскую бригаду, а Хакими оскорбил Инфантино. Отмечалось, игрок отметил, что функционер не хотел завоевания Марокко медалей мундиаля.