Нигматуллин – о поведении Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ: это было не по-пацански, а по-колхозному. Из него лезла грязь

Экс-голкипер сборной России
Руслан Нигматуллин раскритиковал вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.
– После окончания финала ЧМ-2022 он вел себя не по-спортивному. Из него лезла какая-то грязь! Да, он победитель чемпионата мира… Герой сборной, который спасал команду в серии пенальти. Сделал великолепный сэйв на последних секундах овертайма. Но нужно помнить, что на тебя смотрят миллионы мальчишек, которые берут с тебя пример. Брать приз лучшего вратаря ЧМ и прикреплять к одному месту – несолидно. Это было не по-пацански, а по-колхозному, – цитирует Нигматуллина "Чемпионат"
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Сборная Аргентина позавчера стала чемпионом мира, обыграв Францию в финале ЧМ-2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря текущего года. Команды довели дело до серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное – 3:3. В серии пенальти аргентинцы превзошли своего соперника со счетом 4:2. Голкипер сборной Аргентины и английского клуба "Астон Вилла" Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером всего турнира. По ходу всего финала Мартинес совершил несколько важнейших спасений, был ключевой фигурой и в четвертьфинале ЧМ-2022 со сборной Нидерландов. Мартинес на данный момент находится в возрасте тридцати лет, играет за "Астон Виллу" с лета 2020 года. До этого представлял лондонский "Арсенал
", "Рединг", "Хетафе" и другие клубы. Контракт Эмилиано Мартинеса с "Астон Виллой" действует до 30 июня 2027 года. За сборную в общей сумме Эмилиано провел 26 матчей. Его дебют за национальную команду состоялся 4 июня 2021 года.