Алдонин: для игроков и тренеров чемпионат мира посреди сезона – настоящая головная боль

Экс-полузащитник сборной России
и ЦСКА
Евгений Алдонин назвал ЧМ-2022, проходивший посреди сезона-2022/23, настоящей головной болью для игроков и тренеров.
– Для финалистов чемпионата мира, конечно же, будет тяжело перестроиться сразу на клубы. Риск травм будет повышен. Многие классные футболисты уже получили травмы – Бензема, Мане. Для игроков и тренеров ЧМ посреди сезона – настоящая головная боль! Футболистам нужно отдохнуть и морально, и физически, – цитирует Алдонина "Чемпионат"
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Напомним, что чемпионат мира по футболу-2022 проходил в Катаре в крайне непривычно для мировых первенств время – с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. По итогу чемпионом мира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финальном матче Францию. Случилось это в серии послематчевых пенальти. В основное время команды сыграли со счетом 2:2 – аргентинцы за первый тайм добились преимущества в два мяча, а французы после 70-й минуты включились в игру и сумели сравнять счет в течение пары минут. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, а в серии пенальти сильнее оказались подопечные Лионеля Скалони, достигшие преимущества в виде 4:2. Первым из топ-чемпионатов возвращается Английская премьер-лига, ближайший тур которой пройдет уже в следующий понедельник. Игры Кубка английской лиги проходят уже на этой неделе. В частности, вчера между собой сыграли "Манчестер Юнайтед" и "Бернли", сегодня в очном поединке сойдутся "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".