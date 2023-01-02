Посол Катара – о ЧМ-2022: мы использовали российский опыт – ЧМ-2018 был очень хорошо организован

Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани поделился воспоминаниями о подготовке к чемпионату мира 2022.
"Катар начал сотрудничать с Россией с момента организации чемпионата в 2018 году, который был очень хорошо организован. Мы решили использовать российский опыт во многих вещах, в том числе в оформлении удостоверений болельщиков, организации фан-зон и во многом другом", — цитирует посла "РИА Новости
".
Напомним, розыгрыш мирового первенства в 2022 году проходил в Катаре – он начался 20 ноября с матча между сборными Катара и Эквадора (0:2). Финальный поединок прошел 18 декабря – сборная Аргентины в серии пенальти одержала победу над командой Франции.
Бронзовые медали мундиаля завоевали хорваты – они сошлись с Марокко (2:1).