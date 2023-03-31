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Кафанов: был вариант, что Помазун мог сыграть за сборную России во втором тайме против Ирака

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, что у голкипера "Урала" Ильи Помазуна был шанс дебютировать в национальной команде уже в ходе прошедшего сбора.
Фото: РФС
- Помазун приехал в сборную, потому что заслужил это своей надежной игрой в чемпионате. Сафонов появился в команде в последний момент, и было непонятно, здоров он окончательно или нет. Поэтому в Иран полетели все четверо. Если бы у Матвея подтвердился коронавирус, в Тегеран отправились бы трое. Был вариант, что Илья сыграет во втором тайме против Ирака, но запасных полевых игроков тоже нужно было использовать по максимуму из-за того, что второй матч проводился через два дня, а некоторые футболисты перед этой игрой травмировались, - приводит слова Кафанова "РБ Спорт".

На мартовский сбор 2023 года тренерский штаб сборной России пригласил четырех голкиперов - Матвея Сафонова ("Краснодар"), Сергея Песьякова ("Ростов"), Александра Селихова ("Спартак") и Илью Помазуна ("Урал"), который получил вызов в национальную команду впервые в карьере. В первом матче этого сбора - выездной встрече со сборной Ирана в Тегеране 23 марта (1:1) - ворота сборной России защищал Матвей Сафонов, который отразил 6 из 7 ударов в створ, пропустив только с пенальти. Перед домашним матчем с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта (2:0) заболел Селихов, ворота национальной команды защищал Песьяков, который в 34 года провел свою первую полную игру за сборную.


Сборная России Сборная Ирака Помазун Кафанов
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