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Антон Митрюшкин снова включён в сборную тура чемпионата Швейцарии

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с "Лозанной" (1:0), вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Швейцарии, информирует официальный сайт клуба.

21-летний голкипер попадает в число лучших уже во второй раз подряд.
Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 22:55
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:01) #
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А в России про него забыли а Парень играет в не самом плохом чемпионате и играет уверенно, почему даже в Молодёжку не вызывают?


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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