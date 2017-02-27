Антон Митрюшкин снова включён в сборную тура чемпионата Швейцарии

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с "Лозанной" (1:0), вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Швейцарии, информирует официальный сайт клуба.



21-летний голкипер попадает в число лучших уже во второй раз подряд.