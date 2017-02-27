Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лента новостей:
19:15
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Агент: за пять лет в "Локо" Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус (21)
Антон Митрюшкин снова включён в сборную тура чемпионата Швейцарии
Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в гостевом матче с "Лозанной" (1:0), вошел в символическую сборную 22-го тура чемпионата Швейцарии, информирует официальный сайт клуба.
21-летний голкипер попадает в число лучших уже во второй раз подряд.
21-летний голкипер попадает в число лучших уже во второй раз подряд.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.