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Карл-Хайнц Румменигге: такого судейства, как в Мадриде, я не видел лет 40
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вновь раскритиковал судейство в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4).
«Возможно, мне придется поехать в Кардифф на финал Лиги чемпионов, потому что у меня там несколько встреч с президентом Ассоциации европейских клубов. Но я не пойду на финал — я не быстро забываю события.
Когда я смотрю игру, мне очень больно. Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов «Бавария» выиграла 4:1 у дортмундской «Боруссии», а Левандовски и Хуммельс получили травмы.
Мы доминировали над «Реалом», не смогли реализовать пенальти, чтобы счет стал 2:0, а затем началось представление судей, которое я не видел лет 40. Пять главных решений арбитра были против «Баварии», — сказал Румменигге.
Матч обслуживала венгерская бригада Виктора Кашшаи. Лайнсменами были Дьердь Ринг и Венцель Тот.
Sports.ru
«Возможно, мне придется поехать в Кардифф на финал Лиги чемпионов, потому что у меня там несколько встреч с президентом Ассоциации европейских клубов. Но я не пойду на финал — я не быстро забываю события.
Когда я смотрю игру, мне очень больно. Перед четвертьфиналом Лиги чемпионов «Бавария» выиграла 4:1 у дортмундской «Боруссии», а Левандовски и Хуммельс получили травмы.
Мы доминировали над «Реалом», не смогли реализовать пенальти, чтобы счет стал 2:0, а затем началось представление судей, которое я не видел лет 40. Пять главных решений арбитра были против «Баварии», — сказал Румменигге.
Матч обслуживала венгерская бригада Виктора Кашшаи. Лайнсменами были Дьердь Ринг и Венцель Тот.
Sports.ru
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