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Когда Моуринью уволят?



 

«3:0 – это также 3 титула, которые я выиграл». Соцсети ждут отставки агонизирующего Моуринью

Жозе Моуринью придумал новую роль для Андера Эрреры, не стал выставлять автобус и пытался играть с позиции силы, но снова потерпел крах. В футбол играли другие, но обсуждают только Жозе.

«Юнайтед» приятно удивил в первом тайме своей активностью, но Фил Джонс не смог остановить наконец раззабивавшегося в августе Харри Кейна. После этого на авансцену вышел Лукас Моура.



В прошлом сезоне любое безобразие в игре «МЮ» мог перекрыть очередным блестящим сэйвом Де Хеа, но ныне не те времена.



Несмотря на подвижную и бодрую игру «Юнайтед», попавшемуся за вождением в нетрезвом виде Уго Льорису не пришлось много работать.



После матча комментатор Денис Казанский написал обнадёживающий твит.



Российские болельщики «МЮ» пошли спать в надежде, что это действительно было прощание.



И не только российские.

«3:0 – это также 3 титула, которые я выиграл». Соцсети ждут отставки агонизирующего Моуринью


Однако на пресс-конференции Жозе выдал совсем не тот спектакль, на который они надеялись. Моуринью говорил про заслуженность аплодисментов, сплочённость команды, а в конце концов выдал вот это.



Хотя есть мнение, что 3:0 означает всё-таки не количество титулов Жозе, а нечто другое. Например, самое крупное домашнее поражение в его карьере. Или первый за 26 лет старт «МЮ» с двумя поражениями. Или первое за 4 года домашнее поражение от лондонского клуба. В общем, Деле Алли покажет.



Это значит 2 матча подряд с 3 пропущенными мячами – такого не было даже при Мойесе и ван Гале.



Автобуса Моуринью больше нет.



Он потратил на покупку автобуса 400 миллионов фунтов, запарковал его, а теперь разбил.



В прошлом сезоне мы иногда всё же видели прежнего Жозе, теперь же даже «Тоттенхэм» и Почеттино больше похожи на его победоносные команды.



Юрген Клопп, ещё не пропускавший в этом сезоне, тоже придумал что-то более крутое, чем автобус.



Пока сверхатакующий «Ливерпуль» не пропускает, Жозе грозится к октябрю пропустить больше, чем в чемпионском сезоне «Челси».



Конца и края этому не видно.



Болельщикам «Юнайтед» действительно лучше было умереть в 2013-м.



В интернетах вовсю обсуждают дальнейшие варианты развития карьеры Моуринью, зашедшей в тупик вместе с «МЮ».



Правда, туда она свернула до назначения португальца в «Юнайтед».

[media=https://twitter.com/FootyHumour/status/1034180046041346049]

От Жозе отвернулся даже Джеймс Бонд.



Спецагент здесь не поможет. «Манчестеру» нужен лысый супермэн с тремя кубками чемпионов.



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 11:38
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