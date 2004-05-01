«3:0 – это также 3 титула, которые я выиграл». Соцсети ждут отставки агонизирующего Моуринью

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«Юнайтед» приятно удивил в первом тайме своей активностью, но Фил Джонс не смог остановить наконец раззабивавшегося в августе Харри Кейна. После этого на авансцену вышел Лукас Моура.
Моура топит Моура.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) August 27, 2018
В прошлом сезоне любое безобразие в игре «МЮ» мог перекрыть очередным блестящим сэйвом Де Хеа, но ныне не те времена.
?? David De Gea’s last 16 shots faced for @ManUtd & @SeFutbol:— SPORF (@Sporf) August 27, 2018
? Saved
?? Goal
?? Goal
?? Goal
?? Goal
?? Goal
?? Goal
? Saved
? Saved
? Saved
?? Goal
?? Goal
?? Goal
?? Goal
?? Goal
?? Goal
? pic.twitter.com/YOcqRVUGvf
Несмотря на подвижную и бодрую игру «Юнайтед», попавшемуся за вождением в нетрезвом виде Уго Льорису не пришлось много работать.
сухой матч на «Олд Траффорд» - нужно обмыть!) pic.twitter.com/ElUFiMPcqE— ZhuraWell (@TimZhur) August 27, 2018
После матча комментатор Денис Казанский написал обнадёживающий твит.
Моуриньо очень долго стоял перед Stratford End и аплодировал болельщикам. Те - ему. Обычно так прощаются.— Kazansky Den (@kazanskyden79) August 27, 2018
Российские болельщики «МЮ» пошли спать в надежде, что это действительно было прощание.
Фанаты «МЮ» аплодируют Моуринью после унизительных 0:3 от «Тоттенхэма». Реакция, достойная уважения ??? pic.twitter.com/d8Kk26Mxdy— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) August 28, 2018
И не только российские.
Однако на пресс-конференции Жозе выдал совсем не тот спектакль, на который они надеялись. Моуринью говорил про заслуженность аплодисментов, сплочённость команды, а в конце концов выдал вот это.
новая схема МЮ: ???чемпионства АПЛ ????? английские Кубки ??Суперкубки Англии как раз) pic.twitter.com/cxS7uoekgq— ZhuraWell (@TimZhur) August 28, 2018
Хотя есть мнение, что 3:0 означает всё-таки не количество титулов Жозе, а нечто другое. Например, самое крупное домашнее поражение в его карьере. Или первый за 26 лет старт «МЮ» с двумя поражениями. Или первое за 4 года домашнее поражение от лондонского клуба. В общем, Деле Алли покажет.
August 27, 2018
Это значит 2 матча подряд с 3 пропущенными мячами – такого не было даже при Мойесе и ван Гале.
Man Utd have conceded 3+ goals in back-to-back Premier Leagues for the first time since January 2012.— Squawka Football (@Squawka) August 27, 2018
?????? vs. Brighton
?????? vs. Spurs pic.twitter.com/2LHGZkPo75
Автобуса Моуринью больше нет.
Третий сезон Жозе Моуринью в "МЮ" ? pic.twitter.com/5W4kD1Dy99— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) August 27, 2018
Он потратил на покупку автобуса 400 миллионов фунтов, запарковал его, а теперь разбил.
Mourinho at Man Utd:— Footy Humour (@FootyHumour) August 27, 2018
1st Season: Buy a ?400m bus.
2nd Season: Park the bus.
3rd Season: Crash the bus. pic.twitter.com/beOU3AhEq5
В прошлом сезоне мы иногда всё же видели прежнего Жозе, теперь же даже «Тоттенхэм» и Почеттино больше похожи на его победоносные команды.
Одна команда симпатично смотрится, неплохо атакует, но не забивает. Вторая цинично отгружает несколько голов после перерыва, пока соперник психует и суетится. Знакомый сценарий матчей «Юнайтед» и «Тоттенхэма» - только команды поменялись местами.— Василий Легейдо (@Vas063) August 27, 2018
Юрген Клопп, ещё не пропускавший в этом сезоне, тоже придумал что-то более крутое, чем автобус.
#Ливерпуль остаётся единственной командой #АПЛ, не пропустившей ни одного мяча в этом сезоне!— Goal на русском (@GoalRussian) August 27, 2018
Хороший пример для #MUFC... ?
[карикатура @omomani]@premierleague #LiverpoolFC #Klopp #Alisson #MourinhoOut pic.twitter.com/KeZJQrqsjY
Пока сверхатакующий «Ливерпуль» не пропускает, Жозе грозится к октябрю пропустить больше, чем в чемпионском сезоне «Челси».
Mourinho 2004-05: 15 PL goals conceded all season— Duncan Alexander (@oilysailor) August 27, 2018
Mourinho 2018-19: 7 goals conceded in three games
Конца и края этому не видно.
50' «МЮ» – «Тоттенхэм» 0:1— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) August 27, 2018
52' «МЮ» – «Тоттенхэм» 0:2#МЮТоттенхэм #ПокаПока pic.twitter.com/85eFw49ebu
Болельщикам «Юнайтед» действительно лучше было умереть в 2013-м.
В интернетах вовсю обсуждают дальнейшие варианты развития карьеры Моуринью, зашедшей в тупик вместе с «МЮ».
Мечтаю, чтоб Моуриньо взял команду СРЕДНЮЮ. Переключ возможен только там. И для команды, и для него.— Розанов Юрий (@RozanovYury) August 28, 2018
Правда, туда она свернула до назначения португальца в «Юнайтед».
[media=https://twitter.com/FootyHumour/status/1034180046041346049]
От Жозе отвернулся даже Джеймс Бонд.
Even the new James Bond has turned his back on Jose Mourinho. pic.twitter.com/5vstxwBLwn— Roger Hannah (@Hannahnaman) August 27, 2018
Спецагент здесь не поможет. «Манчестеру» нужен лысый супермэн с тремя кубками чемпионов.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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