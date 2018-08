«3:0 – это также 3 титула, которые я выиграл». Соцсети ждут отставки агонизирующего Моуринью

Моура топит Моура. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) August 27, 2018

?? David De Gea’s last 16 shots faced for @ManUtd & @SeFutbol:



? Saved

?? Goal

?? Goal

?? Goal

?? Goal

?? Goal

?? Goal

? Saved

? Saved

? Saved

?? Goal

?? Goal

?? Goal

?? Goal

?? Goal

?? Goal



? pic.twitter.com/YOcqRVUGvf — SPORF (@Sporf) August 27, 2018

сухой матч на «Олд Траффорд» - нужно обмыть!) pic.twitter.com/ElUFiMPcqE — ZhuraWell (@TimZhur) August 27, 2018

Моуриньо очень долго стоял перед Stratford End и аплодировал болельщикам. Те - ему. Обычно так прощаются. — Kazansky Den (@kazanskyden79) August 27, 2018

Фанаты «МЮ» аплодируют Моуринью после унизительных 0:3 от «Тоттенхэма». Реакция, достойная уважения ??? pic.twitter.com/d8Kk26Mxdy — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) August 28, 2018

новая схема МЮ: ???чемпионства АПЛ ????? английские Кубки ??Суперкубки Англии как раз) pic.twitter.com/cxS7uoekgq — ZhuraWell (@TimZhur) August 28, 2018

Man Utd have conceded 3+ goals in back-to-back Premier Leagues for the first time since January 2012.



?????? vs. Brighton

?????? vs. Spurs pic.twitter.com/2LHGZkPo75 — Squawka Football (@Squawka) August 27, 2018

Третий сезон Жозе Моуринью в "МЮ" ? pic.twitter.com/5W4kD1Dy99 — СЭ Футбол РПЛ (@football_se) August 27, 2018

Mourinho at Man Utd:



1st Season: Buy a ?400m bus.

2nd Season: Park the bus.

3rd Season: Crash the bus. pic.twitter.com/beOU3AhEq5 — Footy Humour (@FootyHumour) August 27, 2018

Одна команда симпатично смотрится, неплохо атакует, но не забивает. Вторая цинично отгружает несколько голов после перерыва, пока соперник психует и суетится. Знакомый сценарий матчей «Юнайтед» и «Тоттенхэма» - только команды поменялись местами. — Василий Легейдо (@Vas063) August 27, 2018

Mourinho 2004-05: 15 PL goals conceded all season



Mourinho 2018-19: 7 goals conceded in three games — Duncan Alexander (@oilysailor) August 27, 2018

Мечтаю, чтоб Моуриньо взял команду СРЕДНЮЮ. Переключ возможен только там. И для команды, и для него. — Розанов Юрий (@RozanovYury) August 28, 2018

Even the new James Bond has turned his back on Jose Mourinho. pic.twitter.com/5vstxwBLwn — Roger Hannah (@Hannahnaman) August 27, 2018

Жозе Моуринью придумал новую роль для Андера Эрреры, не стал выставлять автобус и пытался играть с позиции силы, но снова потерпел крах. В футбол играли другие, но обсуждают только Жозе.«Юнайтед» приятно удивил в первом тайме своей активностью, но Фил Джонс не смог остановить наконец раззабивавшегося в августе Харри Кейна. После этого на авансцену вышел Лукас Моура.В прошлом сезоне любое безобразие в игре «МЮ» мог перекрыть очередным блестящим сэйвом Де Хеа, но ныне не те времена.Несмотря на подвижную и бодрую игру «Юнайтед», попавшемуся за вождением в нетрезвом виде Уго Льорису не пришлось много работать.После матча комментатор Денис Казанский написал обнадёживающий твит.Российские болельщики «МЮ» пошли спать в надежде, что это действительно было прощание.И не только российские.Однако на пресс-конференции Жозе выдал совсем не тот спектакль, на который они надеялись. Моуринью говорил про заслуженность аплодисментов, сплочённость команды, а в конце концов выдал вот это.Хотя есть мнение, что 3:0 означает всё-таки не количество титулов Жозе, а нечто другое. Например, самое крупное домашнее поражение в его карьере. Или первый за 26 лет старт «МЮ» с двумя поражениями. Или первое за 4 года домашнее поражение от лондонского клуба. В общем, Деле Алли покажет.Это значит 2 матча подряд с 3 пропущенными мячами – такого не было даже при Мойесе и ван Гале.Автобуса Моуринью больше нет.Он потратил на покупку автобуса 400 миллионов фунтов, запарковал его, а теперь разбил.В прошлом сезоне мы иногда всё же видели прежнего Жозе, теперь же даже «Тоттенхэм» и Почеттино больше похожи на его победоносные команды.Юрген Клопп, ещё не пропускавший в этом сезоне, тоже придумал что-то более крутое, чем автобус.Пока сверхатакующий «Ливерпуль» не пропускает, Жозе грозится к октябрю пропустить больше, чем в чемпионском сезоне «Челси».Конца и края этому не видно.Болельщикам «Юнайтед» действительно лучше было умереть в 2013-м.В интернетах вовсю обсуждают дальнейшие варианты развития карьеры Моуринью, зашедшей в тупик вместе с «МЮ».Правда, туда она свернула до назначения португальца в «Юнайтед».[media=https://twitter.com/FootyHumour/status/1034180046041346049]От Жозе отвернулся даже Джеймс Бонд.Спецагент здесь не поможет. «Манчестеру» нужен лысый супермэн с тремя кубками чемпионов.