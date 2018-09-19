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Кингсли Коман вернется в строй не ранее 2019 года

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман не поможет своей команде в ближайших матчах, сообщает Bild.

Восстановление француза затягивается и он испытывает проблемы с левым голеностопом. Футболист сможет вернуться на поле не ранее 2019 года.
Теги: Коман Бавария
Сегодня, 12:43
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