Кингсли Коман вернется в строй не ранее 2019 года

Полузащитник "Баварии" Кингсли Коман не поможет своей команде в ближайших матчах, сообщает Bild.Восстановление француза затягивается и он испытывает проблемы с левым голеностопом. Футболист сможет вернуться на поле не ранее 2019 года.