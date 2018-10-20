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"Бавария" обыграла "Вольфсбург", "Боруссия" забила четыре гола "Штутгарту"

В Германии завершился первый слот субботних матчей 8-го тура.

Чемпионат Германии

8 тур

"Вольфсбург" – "Бавария" 1:3

Голы: Левандовски, 30, 49, Вегорст, 63, Родригес, 72

"Вольфсбург": Кастельс, Азеведо, Руссийон, Кнохе, Брукс, Герардт, Реджбечай (Малли, 71), Арнольд, Штеффен (Мехмеди, 60), Брекало (Гинчек, 60), Вегорст

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба (Рафинья, 46), Зюле, Хуммельс, Мартинес, Роббен, Алькантара, Родригес (Саншеш, 84), Гнабри (Горецка, 66), Левандовски

Предупреждения: Алькантара, 33, Арнольд, 35, Роббен, 44, 57, Вегорст, 81, Нойер, 88

Удаления: Роббен, 57

"Нюрнберг" – "Хоффенхайм" 1:3

Голы: Беренс, 18 (пен.), Нелсон, 50, 57, Салаи, 67

"Нюрнберг": Матениа, Марграйттер, Бауэр, Мюль, Валентини, Беренс, Лёвен, Петрак, Мартинес (Керк, 66), Мисидьян (Кубо, 86), Исхак (Кнёлль, 41)

"Хоффенхайм": Бауман, Фогт, Бичакчич, Нуху (Акпогума, 68), Кадержабек, Демирбай, Шульц, Гриллич (Салаи, 46), Крамарич, Нелсон (Хогма, 70), Жоэлинтон

Предупреждения: Гриллич, 33, Валентини, 36, Мисидьян, 38, Лёвен, 45+2, Фогт, 63, Мюль, 69

"Штутгарт" – "Боруссия" Д 0:4

Голы: Санчо, 3, Ройс, 23, Алькасер, 25, Филипп, 85

"Штутгарт": Цилер, Маффео (Бек, 78), Инсуа, Баумгартль, Павар, Аскасибар, Кастро (Бадштубер, 46), Гентнер, Томми (Аколо, 68), Гомес, Гонсалес

"Боруссия" Д: Бюрки, Пищек, Хакими, Диалло, Загаду, Делейни, Санчо, Витсель, Алькасер (Филипп, 46), Ройс (Гётце, 80), Ларсен (Пулишич, 66)
Теги: Бавария Вольфсбург Боруссия Штутгарт Хоффенхайм
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