Пеле встретился с экс-президентом США Обамой

Met with President Obama while he was in town. We spoke about our foundations and how we could work together to make the world better. I am happy we are on the same team. // Encontrei o @barackobama enquanto ele estava na cidade. N?s falamos sobre nossas funda??es e sobre como poder?amos trabalhar juntos para fazer o mundo melhor. Eu estou feliz por estarmos no mesmo time.